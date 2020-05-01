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    • Dünya
    • 01.05.2020 13:49
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    • 01.05.2020 13:55
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    : 'dan virüs önlemlerini gevşetme kararı!

    haberi... 'da yeni tip virüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor. Ülkede son 24 saatte ten hayatını kaybedenlerin sayısı 156 olarak açıklandı.

    Önlemler gevşetilecek!
    Başkent 'de tedbirlerin gevşetilmesi ile sokak ve caddelerde araç ve yaya trafiği yoğunlaştı. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Berlin'de uzun süredir kullanılması yasak olan oyun alanları ve parklar yeniden açıldı.



    BİLANÇODA SON DURUM
    Dünyayı etkisi altına alan virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.



    Ülkede son 24 saatte ten hayatını kaybedenlerin sayısı 156 olarak açıklandı.

    Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 163 bin 9 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6'ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 123 bin 500'ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 623'e çıktı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum



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