Dünyayı etkisi altına alan salgının merkez üssü ABD'de, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 61 bini geçerken, dünyayı dehşete düşüren bir olay yaşandı. New York'taki Brooklyn bölgesinde "cenaze evi" olarak belirlenen bir işletme, yaklaşık 100 cesedi, kiraladığı iki dondurucu özelliği bulunmayan kamyonetlere yerleştirdi. Ceset kokusunun etrafa yayılması üzerine, mahalle sakinleri durumu polise ihbar etti. Koruyucu elbiseler giyen bazı kişiler, cesetleri, daha sonra donduruculu bir kamyona taşıdı.
Ülkede bugüne kadar Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 60 bini, vaka sayısı bir milyonu aştı.
Ülkede bugüne kadar Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 60 bini, vaka sayısı bir milyonu aştı.