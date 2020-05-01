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    • 01.05.2020 21:41
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    'de bilançosu artıyor! Vaka sayısı 16 bini aştı

    Dünyayı etkisi altına alan can almaya devam ediyor. 'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 16 bin 101'e ulaşırken, can kaybı 225'e çıktı.

    İsrail'de koronavirüs bilançosu artıyor!

    'de tespit edilen yeni tip (Kovid-19) vaka sayısı 16 bin 101'e ulaşırken, can kaybı 225'e çıktı.

    Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 225'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 155 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 101'e ulaştığı ifade edildi.

    Açıklamada ayrıca hastalardan 105'inin durumunun ağır olduğu, 8 bin 758 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

    KOVİD-19 KISITLAMALARI GEVŞETİLİYOR
    İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime ara verilen okullar pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak.

    Ülkede ayrıca alışveriş merkezleri ve semt pazarları dışında yer alan dükkanların açılmasına da izin verilmişti.

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