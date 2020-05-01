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    • 02.05.2020 00:59
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    'nin bir kirli oyuna daha ortaya çıktı! Gençleri iş vaadiyle kandırıp Hafter saflarına gönderiyor...

    'nin 'da bir kirli oyuna daha ortaya çıktı... , bir şirket vasıtasıyla Sudan'da gençlere ülkede iş imkanı vaat ettiği, başvuranlara BAE'de askeri eğitim sonrasında zorla Libya'da desteklediği gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in saflarına "savaşçı" olarak gönderdiği ortaya çıktı.

    BAE'nin bir kirli oyuna daha ortaya çıktı!

    'nin () bir şirket vasıtasıyla Sudan'da gençlere ülkede iş imkanı vaat ettiği, başvuranlara BAE'de yoğun askeri eğitim verdikten sonra gençleri zorla 'da desteklediği gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarına "savaşçı" olarak gönderdiği ortaya çıktı.

    Belçika'da Fransızca yayın yapan Le Vif gazetesi, BAE tarafından kandırılan yüzlerce Sudanlının mağduriyetini haberleştirdi.

    Habere göre, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve işsizliğin yüksek olduğu Sudan'da "" adlı BAE'li bir şirket, Sudan'da petrol tesislerinde çalışacak "güvenlik görevlisi" aradığına ilişkin ilanlar yayımlıyor.

    Aylık gelirlerin düşük olduğu Sudan'da "iş tanımı güvenlik görevlisi ve maaşı da 500 dolara varan ilanlar" için yüzlerce genç başvuru yapıyor.

    İşe alınanların gazeteye anlattıklarına göre, söz konusu kişiler BAE'ye götürüldükten sonra pasaportlarına el konuldu. Daha sonra Libya'nın Gayati bölgesinde bir askeri eğitim kampına götürülen mağdurlara 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildi.

    GÜNEY AFRİKA YERİNE LİBYA'YA GÖNDERDİLER
    Bunun ardından "Black Shield şirket görevlileri" çalışanların 'da petrol tesislerine nakledileceklerini bildirdi ancak uçaklara bindirilen kişiler Güney Afrika yerine Libya'nın Ras Lanuf bölgesine nakledildi. Burada ise mağdurlar, zırhlı araçlar ve ağır silahlarla donatılmış kişiler tarafından karşılandı.

    Mağdurlar, ölüm korkusu nedeniyle karşı çıkamadıklarını, ailelerin durumdan haberdar olmasının ardından Sudan müdahil olduğunu ve böylelikle kademeli olarak Sudan'a dönebildiklerini anlattı.

    'BU İNSAN KAÇAKÇILIĞI'
    BAE'li "Black Shield" şirketinin Sudanlı mağdurlarını temsil eden Avukat Süleyman el-Gadi, gazeteye beyanında, 412 kişi adına şirkete dava açıldığını belirtti.

    Algadi, "Black Shield insan kaçakçılığı yapmıştır. Sorumlular cezalandırılmalı. Müvekkillerim güvenlik görevlisi olarak işe alındıklarını düşünerek BAE'ye gitmiş ancak Libya'ya savaşçı olarak gönderilmiştir. Mağdurlara tazminat ödenmemiştir." açıklamasında bulundu.

    HAFTER'İN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN ABU DABİ
    Bölgede yıkıcı politikalara imza atan yönetimi, Hafter'in mali, askeri ve siyasi alanda en koyu destekçileri arasında yer alıyor.

    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2015-2019 yıllarını kapsayan raporuna göre de Hafter'e silah ve ekipman aktarımında BAE öne çıkan ülkelerden biriydi.

    Raporda, Hafter güçlerine çok sayıda SİHA sağlayan BAE'nin aynı zamanda Belarus'tan savaş helikopterleri alarak bunları Libya'da Hafter milislerine aktardığına yer verilmişti.

    Libya'da ve Rusya'nın ortak çağrısıyla 12 Ocak'ta devreye giren ateşkesten sonraki müzakere masalarında Hafter'in ateşkes anlaşmalarını imzalamamasının arkasında BAE'nin bu yönde telkini olduğu uluslararası basında sıkça zikredilmişti.

    Taraflar arasında, ateşkes anlaşmasının başarısız olmasının ardından BAE yüzlerce askeri kargo uçağını Halife Hafter milislerini tahkim etmek için göndermişti.

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