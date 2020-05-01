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    • Dünya
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    • 01.05.2020 18:02
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    'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 64 bine dayandı!

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip kabusu devam ediyor. Şu ana kadar 3 milyona aşkın kişiye bulaşan koronavirüs en çok 'yi etkiledi. ABD'de yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 99 bin 275'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 bin 972'ye yükseldi.

    ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!

    'de, yeni tip (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 63 bin 972'ye ulaştı.

    Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 99 bin 275'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 bin 972'ye yükseldi.

    ABD'yi, 239 bin 639 vakayla , 205 bin 463 vakayla ve 171 bin 253 vakayla takip ediyor.

    SALGININ MERKEZİ NEW YORK
    ABD genelinde ise , 310 bin 839 vaka ve 23 bin 780 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

    New York'u 118 bin 652 vakayla ve 62 bin 205 vakayla Massachusetts izliyor.

    ABD'de şimdiye kadar 6 milyon 416 bin 393 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, iyileşen hasta sayısı da 156 bin 89'a çıktı.

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