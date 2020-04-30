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    • 30.04.2020 22:38
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    'den 'e tıbbi malzeme yardımı

    'nin, le mücadele için 'e gönderdiği tıbbi malzemeler, Türk Hava Yollarına ait kargo uçağıyla yola çıktı. 15 tonluk malzeme arasında 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 cihazı yer alıyor.

    Türkiye'den Filistin'e yardım eli

    'nin, yeni tip le (Kovid-19) mücadele için 'e gönderdiği tıbbi malzemeler, Türk Hava Yollarına ait kargo uçağıyla yola çıktı.

    Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve benzeri malzemeler Atatürk Havalimanı'nda 'ye ait kargo uçağına yüklendi. Uçak saat 20.45'te havalandı.

    15 TONLUK MALZEME GÖNDERİLDİ
    15 tonluk malzeme arasında 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 cihazı yer alıyor.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, daha önce sosyal medya hesabından malzemelerin ve 'deki Filistinlilere dağıtılacağını aktarmıştı.

    Haberler Dünya Türkiye'den Filistin'e tıbbi malzeme yardımı
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