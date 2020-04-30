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    • Dünya
    • 30.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs'ü yenen Başbakanı baba oldu

    Coronavirüs'ü yenen Başbakanı , 6'ncı kez baba oldu. Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın dün sabah Londra'da bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çankırı’daki akrabaları “Hayırlı olsun” dedi.

    Osmanlı torunu!

    Coronavirüs'ü yenen Başbakanı Boris Johnson, 6'ncı kez baba oldu. Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın dün sabah Londra'da bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

    Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.



    Boris, ' torunu' olarak ünlendi. Johnson'ın büyük dedesi, Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'di. Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi ise 1813'te Çankırı'nın Kalfat Köyü'nde dünyaya gelmişti.


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