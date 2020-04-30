Coronavirüs'ü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6'ncı kez baba oldu. Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın dün sabah Londra'da bir erkek çocuk dünyaya getirdi.



Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.







Boris, 'Osmanlı torunu' olarak ünlendi. Johnson'ın büyük dedesi, Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'di. Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi ise 1813'te Çankırı'nın Kalfat Köyü'nde dünyaya gelmişti.