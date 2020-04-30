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    • Dünya
    • 30.04.2020 Gazete
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    Alman koruyucu malzeme krizi

    'da Coronavirüs tedavisi uygulayan doktorlar, karşı karşıya kaldıkları kişisel koruyucu malzeme eksikliği nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Bazı doktorlar görevi bırakıp evlerine gitti.

    Alman isyanda
    Almanya'da Coronavirüs tedavisi uygulayan doktorlar, karşı karşıya kaldıkları kişisel koruyucu malzeme eksikliği nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Bazı doktorlar görevi bırakıp evlerine gitti.



    Birçok     hastanede malzemenin olmadığı ve hastaların geri gönderildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Türkiye'den yardım isteyen Alman vekillere büyük tepki olmuştu. Şimdi o vekiller, maske bile bulamayan Alman hükümetini eleştirdi.
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