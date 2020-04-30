Alman koruyucu malzeme krizi

Coronavirüs tedavisi uygulayan doktorlar, karşı karşıya kaldıkları kişisel koruyucu malzeme eksikliği nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Bazı doktorlar görevi bırakıp evlerine gitti.hastanede malzemenin olmadığı ve hastaların geri gönderildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Türkiye'den yardım isteyen Alman vekillere büyük tepki olmuştu. Şimdi o vekiller, maske bile bulamayan Alman hükümetini eleştirdi.