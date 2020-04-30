Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.04.2020 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2020 16:12
    ABONE OL

    'nin bir numaralı uzmanı aşı için en net tarihi verdi! ne zaman çıkacak?

    Başkanı 'ın le mücadele kapsamında kurduğu ekipte yer alan doktor , bugün katıldığı bir televizyon programında için en net tarihi verdi. Fauci, çalışmaların devam ettiğini söylerken ocak ayını işaret etti.

    ABD'nin bir numaralı korona uzmanı aşı için en net tarihi verdi!

    Başkanı 'ın kurduğu le mücadele ekibinde yer alan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. , bugün katıldığı
    Today Show'da açıklamalarda bulundu.

    Ekibinin "Operasyon Sapma Hızı" isimli bir projede çalıştığını ve amaçlarının yüz milyonlarca dozluk aşı üretimini Ocak ayına kadar tamamlamayı hedeflediğini söyleyen Dr. Fauci, "Denemelerin erken aşamasındayız. Henüz birinci fazdayız. Sonraki adımda daha güvenli bir sonuca ulaşana kadar çalışacağız ve bu durum böyle gidecek. Sürekli aşının işe yaraması için çalışıyoruz. Bu aşının hızlı olmasını, güvenli olmasını ve etkili olmasını istiyoruz. Bizce bu yapılabilir" dedi.

    Fauci, "Ben Ocak ve Şubat ayında ne diyordum, 1 yıl ile 18 aylık bir süreç olduğunu söylüyordum aşı için. Dolayısıyla gelecek yılın Ocak ayı bir yıl oluyor. Başta söylediğimden çok da farklı bir sonuç çıkmayacak" ifadesini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya ABD'nin bir numaralı koronavirüs uzmanı aşı için en net tarihi verdi! Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak?
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri