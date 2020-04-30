Coronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de, virüsten dolayı ölenlerin sayısı 58 bin 350'yi geçti. Böylece salgın, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı olan 58 bin 220'yi geride bıraktı.
Ülkede Covid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan ABD'de vaka sayısının 1 milyon barajını geçtiği belirtildi.
TRUMP ALAYI!
Coronavirüs salgınından korunmak için vücuda dezenfektan enjekte edilmesini öneren ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu açıklaması alay konusu oldu. İngiltere'de bir grafiti sanatçısı, Donald Trump'ın, elinde ev temizliği ürünü tuttuğu halini çizdi.
Ülkede Covid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan ABD'de vaka sayısının 1 milyon barajını geçtiği belirtildi.
TRUMP ALAYI!
Coronavirüs salgınından korunmak için vücuda dezenfektan enjekte edilmesini öneren ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu açıklaması alay konusu oldu. İngiltere'de bir grafiti sanatçısı, Donald Trump'ın, elinde ev temizliği ürünü tuttuğu halini çizdi.