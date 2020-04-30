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    • Dünya
    • 30.04.2020 Gazete
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    'de coronavirüsten can kaybı, ’nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçti

    yeni tip coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi. Can kaybının, ’nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçtiği belirtildi...

    Corona savaşı!
    Coronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'de, virüsten dolayı ölenlerin sayısı 58 bin 350'yi geçti. Böylece salgın, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre 'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı olan 58 bin 220'yi geride bıraktı.




    Ülkede Covid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.



    Öte yandan ABD'de vaka sayısının 1 milyon barajını geçtiği belirtildi.



    TRUMP         ALAYI!
    Coronavirüs salgınından korunmak için vücuda dezenfektan enjekte edilmesini öneren ABD Başkanı 'ın, bu açıklaması alay konusu oldu. 'de bir grafiti sanatçısı, Donald Trump'ın, elinde ev temizliği ürünü tuttuğu halini çizdi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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