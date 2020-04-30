



ABD Başkanı Trump, dün basına yaptığı açıklamada, Çin'in kendisine seçim kaybettirmek için her şeyi yapabileceğini iddia etmişti.

Trump ayrıca Pekin hükümetinin kendisinin ticaret ve diğer konularda yaptığı baskıları durdurması için Joe Biden'ın seçimi kazanmasını istediğini öne sürmüştü.