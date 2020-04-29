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    • Dünya
    • 29.04.2020 20:56
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    • 29.04.2020 20:56
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    Son dakika: 'dan 'deki terör saldırısına kınama

    Son dakika haberine göre, , terör örgütü /'nın dün 'nin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıyı kınadı. Almanya'nın Suriye'de rejim baskısının, terörün son bulması ve barışçıl bir çözüm için çaba göstermeye devam edeceği vurgulandı.

    Almanya'dan Afrin'deki terör saldırısına kınama

    , terör örgütü /'nın dün 'nin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıyı kınadı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ''Afrin'deki terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Afrin'deki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada özellikle ramazan ayı ve koronavirüs salgını olduğu bir dönemde Birleşmiş Milletler Ortadoğu özel temsilcilerinin Suriye'de ateşkes taleplerinin de desteklendiği belirtildi.

    Almanya'nın Suriye'de rejim baskısının, terörün son bulması ve barışçıl bir çözüm için çaba göstermeye devam edeceği vurgulandı.

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