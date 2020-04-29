



Çin'de çıkan Coronavirüs tüm dünyanın kabusu oldu. Covid-19 ile mücadele için 250 milyon dolar bağışta bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bir televizyon programına konuk oldu. Gates, "Her şey mükemmel giderse bir yılda seri aşı üretimine başlayabiliriz. Bunu belki de başaramayız ve bu iki yıla kadar çıkabilir. Şu anda 100'den fazla aşı geliştirme çabası var. Yapmamız gereken şey, bunların arasından en fazla umut verenini seçip kaynak aktarmak, aynı anda da üretim kapasitesi inşa etmek olmalı. Çünkü yedi milyar doz üretim kapasitesinden çok uzağız" dedi.