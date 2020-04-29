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    • 29.04.2020 21:23
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    • 29.04.2020 21:23
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    'nda izinsiz uçuş' gerekçesiyle 'ya nota verdi!

    'nın nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), 2 uçağının Libya nda izinsiz uçuş gerçekleştirmesinden dolayı 'ya notası verdi. Libya'dan yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığı da ülkenin ile iletişime geçerek Libya tarafına olayla ilgili bilgi vereceğini bildirdi.

    Libya'dan Fransa'ya nota!

    'nın () nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), 2 uçağının Libya nda izinsiz uçuş gerçekleştirmesinden dolayı 'ya notası verdi.

    Libya Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'ya ait biri Rafale tipi diğeri yakıt ikmal uçağı olmak üzere 2 uçağın, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata ve Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde hükümetten izinsiz uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

    FRANSA BİLGİ VERECEK
    Açıklamada, 2 uçağın Libya hava sahasında izinsiz uçuş gerçekleştirmesinden dolayı Fransa'ya protesto notası verildiği aktarıldı.

    Açıklamaya göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı da ülkenin ile iletişime geçerek Libya tarafına olayla ilgili bilgi vereceğini bildirdi.

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