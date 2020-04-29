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    • Dünya
    • 29.04.2020 Gazete
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    Lideri ’un öldüğü iddia edildi! Tabuttaki fotoğrafı büyük ses getirdi...

    Son günlerde öldüğü yönünde haberler çıkan Lideri , cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf büyük ses getirdi.

    Tabuttaki Kim!
    Dünya Coronavirüs salgını ile mücadele ederken Lideri öldüğü yönünde ortaya atılan iddialar gündemin bir numaralı konularından oldu. Jongun önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü öne sürüldü.

    Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazdı.



    Ölüp ölmediği hala gizemini koruyan Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Sosyal medyada viral olan ve binlerce paylaşılan kare Kim'in babasının cenaze törenine ait olduğu öne sürüldü.



    BİLGİM VAR AMA AÇIKLAYAMAM!
    ABD Başkanı , tüm dünyada merak uyandıran ve sağlığı ile ilgili bir türlü bilgi alınamayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili bilgisi olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.

    Haberler Dünya Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un öldüğü iddia edildi! Tabuttaki fotoğrafı büyük ses getirdi...
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