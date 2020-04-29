Dünya Coronavirüs salgını ile mücadele ederken Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un öldüğü yönünde ortaya atılan iddialar gündemin bir numaralı konularından oldu. Jongun önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü öne sürüldü.
Ölüp ölmediği hala gizemini koruyan Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Sosyal medyada viral olan ve binlerce paylaşılan kare Kim'in babasının cenaze törenine ait olduğu öne sürüldü.
BİLGİM VAR AMA AÇIKLAYAMAM!
ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyada merak uyandıran ve sağlığı ile ilgili bir türlü bilgi alınamayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili bilgisi olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.
Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazdı.
Ölüp ölmediği hala gizemini koruyan Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Sosyal medyada viral olan ve binlerce paylaşılan kare Kim'in babasının cenaze törenine ait olduğu öne sürüldü.
BİLGİM VAR AMA AÇIKLAYAMAM!
ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyada merak uyandıran ve sağlığı ile ilgili bir türlü bilgi alınamayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili bilgisi olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.