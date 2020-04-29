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    • Dünya
    • 29.04.2020 15:21
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    • 29.04.2020 15:26
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    'dan skandal sı! ’u kendi sınırlarında gösterdi

    Son dakika haberi... rejiminin salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği sında ’u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı. Suriye iç savaşında yüzbinlerce vatandaşını katleden Esad’ın, koronavirüs salgını gibi önemli bir konuda bile, Suriye haritasına İskenderun’u da ekleyerek Türkiye’yi kışkırtma çabasına girdiği değerlendiriliyor.

    Katil Esad'dan skandal koronavirüs haritası!

    rejimi salgınıyla ilgili bilgileri yayınladığı online sına 'u da ekledi. DHA'nın edindiği bilgilere göre, koronavirüs salgınıyla ilgili verilerinin güncel olarak açıklandığı rejime ait resmi internet sitesindeki haritada İskenderun da Suriye sınırlarında gösteriliyor. Sitede yer alan haritanın kuzey batısında "İskenderun" olduğu görülüyor.

    Rejimin, 'de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında, Esad Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Esad'ın Suriye haritasındaki bu eklemeyle koranavirüs salgınını bile Türkiye'yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyor.


    Haberler Dünya Katil Esad'dan skandal koronavirüs haritası! İskenderun’u kendi sınırlarında gösterdi
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