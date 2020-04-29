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    • 29.04.2020 17:03
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    'de yaşayan Türk vatandaşı : ’ın testinin pozitif çıkmasına halkın büyük bir kısmı sevindi

    ’nin şehrinde doğan ve hala orada yaşamakta olan Türk vatandaşı , virüs sürecinde, ölüm ve vaka sayılarının korkunç bir şekilde seyrettiği İngiltere’den son durumu aktardı. İngiltere’de, hükümetin önlem almakta geciktiğini söyleyen Bakır, İngiltere Başbakanı ’un testinin pozitif çıkmasına, halkın büyük bir kısmının sevindiği anlattı.



    Her gün bine yakın kişinin virüsten hayatını kaybettiği ülkede, halkın hala sokağa çıkmakta ısrarcı olduğunu belirten Bakır, parkları dolduran kalabalığın, kendilerini uyaran polis ve park bekçileriyle dalga geçtiklerini ve hakaret ettiklerini anlattı.

    TÜRKİYE'NİN ÖRNEK BİR DURUŞ SERGİLEDİĞİNİ SÖYLEDİ
    Türkiye'nin, henüz ilk vakada aldığı önlemlerin, salgının yayılmasını önlemek adına çok mühim olduğunu belirten Bakır, Türkiye'nin bu süreçte örnek bir duruş sergilediğini ve bundan gurur duyduğunu belirtti.

    Bakır ayrıca, hastanelerde solunum cihazı sıkıntısı yaşandığını ve sağlık görevlilerinin, bu nedenle hastalar arasında seçim yapmak zorunda kaldığını söyleyerek, ''Yaşananlar, gerçekten çok korkunç'' ifadelerini kullandı.

    HALK, BAŞBAKAN HASTALANINCA SEVİNDİ
    'de, hükümetin önlem almakta geciktiğini söyleyen Bakır, İngiltere Başbakanı 'un testinin pozitif çıkmasına, halkın büyük bir kısmının sevindiği anlattı.

    ''Marketlerde izdiham vardı, aradığımızı bulamıyorduk'' diyen Türk vatandaşı, İngiliz devletinin yürüttüğü koronavirüs sürecinin, herkes tarafından şaşkınlıkla izlendiğini de sözlerine ekledi. Johnson'ın, halkın koronavirüse bağışıklık kazanması gerektiğini söylemesi üzerine, İngiltere halkı, Johnson'ın bu sözlerine büyük tepki gösterdiğini anlatan Bakır, ölüm oranlarının gerçeği yansıtmadığını, hastane dışında ölenlerin, verilere eklenmediğini belirtti.

    ''RESMİ ÖLÜM ORANLARINI DAHA AZ GÖSTERMEK İÇİN İZLENEN BİR YOL OLABİLİR''
    Yaşlı bakım evlerinde ölüm oranlarının oldukça yüksek olduğunu da anlatan Türk vatandaşı, koronavirüsten ölen kişilerin ölüm belgelerine 'koronavirüs' yazılmadığını, bunun, resmi ölüm oranlarını daha az göstermek için izlenen bir yöntem olabileceği ihtimalini hatırlattı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Bakır: Boris Johnson’ın korona testinin pozitif çıkmasına halkın büyük bir kısmı sevindi
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