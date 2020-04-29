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    • Dünya
    • 29.04.2020 23:52
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    • 29.04.2020 23:53
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    'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 466'ya yükseldi

    ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, 'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

    Brezilya'da ölü sayısı artıyor!

    ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti.

    ÖLÜ SAYISI 5 BİN 466'YA YÜKSELDİ
    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 449 artışla 5 bin 466'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 6 bin 276 artarak, 78 bin 162'ye yükseldi.

    34 bin 132 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1452 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

    Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, 'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

    Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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