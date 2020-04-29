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    • Dünya
    • 29.04.2020 15:11
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    • 29.04.2020 15:16
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    Amerikan Times gazetesi: 'de Kovid-19'dan ölenler resmi rakamların üzerinde olabilir

    haberi... Amerikan Times gazetesi, 'de yeni tip virüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının resmi rakamların çok üzerinde olabileceğini iddia etti. ABD'de bugüne dek 1 milyon 35 bin 765 vaka görülürken, yeni tip nedeniyle 59 bin 266 kişi hayatını kaybetti.

    NY Times'tan bomba iddia: Çok daha fazla

    Gazete konuyla ilgili haberinde şehri ve 7 eyalette, ın yayıldığı 8 Mart-11 Nisan'daki haftalık ölüm sayılarını, geçen yıllarda aynı haftalarda görülen ölüm sayılarıyla kıyasladı.

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayınladığı Kovid-19 kaynaklı ölüm istatistiklerini genel ölüm istatistikleriyle karşılaştıran gazete, test yapılmadığı için Kovid-19'dan kaynaklandığı anlaşılamayan yaklaşık 9 bin ölüm olabileceğini öne sürdü.

    Habere göre, söz konusu dönemde New York şehrinde ölümler geçmiş yıllara göre ortalama yüzde 325 artarken, 11 bin 900 ilave ölüm görüldü. Öte yandan Kovid-19 kaynaklı 10 bin 261 ölüm kayda geçti.

    Gazete aradaki 1700 fazla ölümün, test edilmediği için kayıtlara girmeyen Kovid-19 vakaları olabileceğini savundu.

    Haberde New York şehri dışında kalan New York eyaletinde 1700, News Jersey'de 3 bin, Illinois'de 700, Michigan'da 600, Massachusetts'da 500, Maryland'da 500 ve Colorado'da 300 ölümünün, bu türden kayda geçmemiş vakalar olabileceği belirtildi.

    ABD'de bugüne dek 1 milyon 35 bin 765 vaka görülürken, yeni tip virüs nedeniyle 59 bin 266 kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Amerikan New York Times gazetesi: ABD'de Kovid-19'dan ölenler resmi rakamların üzerinde olabilir
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