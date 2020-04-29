Alibaba affetmedi! İhanet iddiası kıdemini düşürdü...

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın önemli platformları Tmall ve Taobao'nun bir numaralı ismi Jiang Fan'ın eşini sosyal medya fenomeni Zhang Dayi ile aldattığı iddia edildi. Alibaba, Jiang Fan'ın şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle kıdemini düşürüp, ikramiyelerini iptal etti. Jiang Fan'ın resmi görevi artık 'Alibaba Kıdemli Başkan Yardımcısı' yerine 'Başkan Yardımcısı' olacak. Fan, önemli kararları alan 38 kişilik yönetici kadrosundan da çıkarıldı.
Jiang Fan'a, eşini sosyal medya fenomeni Zhang Dayi ile aldattığı iddiası üzerine, ceza verildi.
Jiang Fan'a, eşini sosyal medya fenomeni Zhang Dayi ile aldattığı iddiası üzerine, ceza verildi.