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    • Dünya
    • 29.04.2020 Gazete
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    Alibaba affetmedi! İhanet iddiası kıdemini düşürdü...

    Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın önemli platformları Tmall ve Taobao'nun bir numaralı ismi 'ın eşini fenomeni ile aldattığı iddia edildi. Alibaba, Jiang Fan'ın şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle kıdemini düşürüp, ikramiyelerini iptal etti. Jiang Fan'ın resmi görevi artık ' Başkan ' yerine 'Başkan Yardımcısı' olacak.

    Alibaba affetmedi!
    Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın önemli platformları Tmall ve Taobao'nun bir numaralı ismi 'ın eşini fenomeni Zhang Dayi ile aldattığı iddia edildi. Alibaba, Jiang Fan'ın şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle kıdemini düşürüp, ikramiyelerini iptal etti. Jiang Fan'ın resmi görevi artık ' Başkan ' yerine 'Başkan Yardımcısı' olacak. Fan, önemli kararları alan 38 kişilik yönetici kadrosundan da çıkarıldı.


    Jiang Fan'a, eşini sosyal medya fenomeni Zhang Dayi ile aldattığı iddiası üzerine, ceza verildi.
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