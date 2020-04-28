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    • 28.04.2020 12:09
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    : 'da bilançosu yükseliyor! Son 24 saatte...

    haberine göre 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 23 bin 822'ye yükseldi. Dünya genelinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bini aştı.

    İspanya'da koronavirüs bilançosu yükseliyor!

    'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak toplamda 23 bin 822'ye yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

    Ülkede dün 331 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış, bugün 301'e indi. Salgından ölenlerin toplam sayısı da 23 bin 822'ye ulaştı.

    Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1308 artışla 210 bin 773'e çıktığını açıkladı.

    Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 1673 artışla 102 bin 548 oldu.

    Sağlık Bakanlığı yetkilileri açıklamalarında, son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısının üzerinde olmasının önemine vurgu yapıyor.

    Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 9 Mayıs'a kadar devam edecek olağanüstü halin, 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: İspanya'da koronavirüs bilançosu yükseliyor! Son 24 saatte...
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