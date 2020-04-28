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    • 28.04.2020 17:35
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    Son dakika: Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı: En az 20 sivil hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... 'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, en az 20 sivil hayatını kaybederken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü /'nın düzenlediğini değerlendiriyor.

    Afrin'de kalleş saldırı! Çok sayıda ölü var

    Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

    'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi.


    Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

    Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

    Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü /'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

    Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve bölgelerini hedef alıyor.

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