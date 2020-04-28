İtalya'da mafyanın halka yardım dağıtmasının ardından, benzer bir haber Meksika'dan geldi. Ünlü uyuşturucu baronu El Chapo'nun kızı Alejandrina Gisselle Guzman ve bazı Meksikalı uyuşturucu kartelleri, Coronavirüs salgınından etkilenen halka yardım dağıttı. Guzman, yardım kolilerini hazırlama aşamasını canlı yayınladı.
Paketlerin üzerinde El Chapo'nun resmi yer aldı. Kolilere gıda, tuvalet kağıdı, yağ, şeker, pirinç gibi malzemeler konuldu. Yardımlar, Meksika'nın en büyük ikinci kenti olan Guadalajara'da dağıtıldı. Öte yandan Meksika ekonomisi, salgını nedeniyle kötü günler geçiriyor.
Halkın büyük kesimi, hükümetin yardımlar noktasında yetersiz kaldığından şikayetçi. Ülkede 6 bin 297 vaka görülürken, 486 kişi yaşamını yitirdi.