



İtalya'da mafyanın halka yardım dağıtmasının ardından, benzer bir haber Meksika'dan geldi. Ünlü uyuşturucu baronu El Chapo'nun kızı Alejandrina Gisselle Guzman ve bazı Meksikalı uyuşturucu kartelleri, Coronavirüs salgınından etkilenen halka yardım dağıttı. Guzman, yardım kolilerini hazırlama aşamasını canlı yayınladı.