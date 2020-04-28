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    • Dünya
    • 28.04.2020 Gazete
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    , tedbirlerini gevşetti! Çocuklara sokağa çıkma izni verildi...

    Avrupa, salgınıyla zor günler geçirirken, birçok ülke salgın nedeniyle alınan tedbir ve kısıtlamaları gevşetmeye başladı. 'da 40 günden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı çocuklar için gevşetildi. 14 yaş altında olan çocukların aileleri ile sokakta oyun oynamasına izin verdi.

    Çocuklar gibi!
    Avrupa, salgınıyla zor günler geçirirken, birçok ülke salgın nedeniyle alınan tedbir ve kısıtlamaları gevşetmeye başladı. İspanya'da 40 günden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı çocuklar için gevşetildi. 14 yaş altında olan çocukların aileleri ile sokakta oyun oynamasına izin verdi.



    Minikler sokaklarda gönüllerince eğlendi. Aileler ise sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterdi. 'da karantina önlemleri 9 Mayıs'a kadar uzatılırken, vakalarda düşüş devam ediyor.

    Haberler Dünya İspanya, Coronavirüs tedbirlerini gevşetti! Çocuklara sokağa çıkma izni verildi...
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