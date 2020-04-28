Avrupa, Coronavirüs salgınıyla zor günler geçirirken, birçok ülke salgın nedeniyle alınan tedbir ve kısıtlamaları gevşetmeye başladı. İspanya'da 40 günden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı çocuklar için gevşetildi. 14 yaş altında olan çocukların aileleri ile sokakta oyun oynamasına izin verdi.
Minikler sokaklarda gönüllerince eğlendi. Aileler ise sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterdi. İspanya'da karantina önlemleri 9 Mayıs'a kadar uzatılırken, vakalarda düşüş devam ediyor.
Minikler sokaklarda gönüllerince eğlendi. Aileler ise sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterdi. İspanya'da karantina önlemleri 9 Mayıs'a kadar uzatılırken, vakalarda düşüş devam ediyor.