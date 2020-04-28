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    • 28.04.2020 12:58
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    'da virüs bilançosu artıyor! Son 24 saatte 71 kişi daha hayatını kaybetti

    haberi... virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 5 bin 877'ye yükseldi.

    Komşuda koronavirüs bilançosu artıyor!

    'da yeni tip virüs (Kovid-19) nedeniyle 71 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 877'ye, vaka sayısı ise 92 bin 584'e yükseldi.

    İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 877'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1112 artarak 92 bin 584'e ulaştığı bilgisini verdi.

    Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 983'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 72 bin 439 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

    İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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