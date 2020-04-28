Financial Time gazetesinin incelemeye aldığı 14 ülkede salgın döneminde toplam 77 bin kişinin Covid-19'dan öldüğü açıklanmış. Ancak FT bu ülkelerde salgın döneminde, geçen yılların aynı dönemine kıyasla 122 bin daha fazla ölüm olduğunu belirledi. Bu da corona virüs ölümlerinin açıklanandan yüzde 60 civarında yüksek olabileceğini gösteriyor.

FT aynı oranı dünya çapında açıklanan corona virüs ölümlerine yansıttığında salgında ölenlerin resmi rakam olan 201 bin değil 318 bin olabileceği sonucuna varıyor.