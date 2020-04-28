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    • 29.04.2020 06:43
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    Bahreyn Kovid-19 nedeniyle 3 bin 800'ü aşkın vatandaşını tahliye etti

    Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle , (), Kuveyt, Umman, , , , , ve 'dan 3 bin 800'ü aşkın vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

    Bahreyn 3 bin 800'ü aşkın vatandaşını tahliye etti

    Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkeden 3 bin 800'den fazla vatandaşını tahliye etti. Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakan Vekili Rana Bint İsa , düzenlediği basın toplantısında, , (), Kuveyt, Umman, , , , , ve 'dan 3 bin 800'ü aşkın vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

    Al Halife, vatanlarına dönmek isteyenler için tahliye işlemlerinin mayıs ortasına kadar devam edeceğini kaydetti.

    Öte yandan Irak'ta sokağa çıkma yasağının süresi 1 saat uzatıldı.

    Sokağa çıkma yasağının 21 Nisan'dan itibaren hafifletilmesiyle birlikte Kovid-19 vakalarında artış görülmesi ilgili kurumları harekete geçirdi.

    Sağlık ve Ulusal Güvenlik Yüksek Komitesi, yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında uygulanan yasağın 18.00-06.00 saatlerine çekileceğini duyurdu.

    Komite, alınan karara uymayanların 10 bin (yaklaşık 8 dolar) ila 100 bin dinar (85 dolar) arasında para cezasına çarptırılacağını kaydetti.

    son olarak, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 90, vaka sayısını ise 1928 olarak açıklamıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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