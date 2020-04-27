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    • Dünya
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    • 27.04.2020 12:23
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    : 'da Covid-19 vaka sayısı 87 bini aşarak 'i geçti

    haberine göre yaptığı açıklamada salgında son durum ile ilgili bilgi paylaştı. Ülke genelinde vaka sayısı 87 bin 147 oldu. Rusya böylece salgının çıkış merkezi 'i geçti.

    Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 87 bini aştı

    'da son 24 saatte 6 bin 198 yeni vaka tespit edildi, 50 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

    Ülke genelinde vaka sayısı 87 bin 147 oldu.

    Rusya son veriler ile vaka sayısı virüsün çıkış merkezi olan 'i geçmiş oldu.

    DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 BULAŞANLARIN SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ
    Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu geçti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 3 bin 352'ye ulaştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 87 bini aşarak Çin'i geçti
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