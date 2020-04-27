Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin Trablus-Misrata Sahil Yolu yakınındaki Al-Sharidat bölgesindeki evleri bombalamasının ardından bir anne ve oğlu ölürken 3 kişi ise ağır yaralandı. Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.



