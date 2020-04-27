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    • 27.04.2020 13:57
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    Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 5 bin 806'ya yükseldi!

    Son dakika haberleri... devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 806'ya çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 991 artarak 91 bin 472'ye ulaştığı bilgisini verdi.

    İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi!

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 96 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 806'ya yükseldi.

    İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 806'ya çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 991 artarak 91 bin 472'ye ulaştığı bilgisini verdi.

    Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 11'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 70 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

    İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

    Haberler Dünya Son dakika: İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 806'ya yükseldi!
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