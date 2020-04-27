Coronavirüs (Covid- 19) tedbirleri kapsamında 14 Mart'tan bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı İspanya'da ilginç bir olay yaşandı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evcil hayvanların yürüyüşe çıkarılmasının serbest olmasını fırsat bilen bir kişi, balığının bulunduğu cam fanusla birlikte dışarı çıktı. Polis tarafından durdurulunca, "Balığımı gezdiriyordum" diyerek kendini savundu. İspanyol polisi, Twitter'dan yasağı delen şahsı paylaşarak, para cezasına çarptırıldığını belirtti. Ülkede, Covid-19 nedeniyle toplam 23 bin 190 kişi yaşamını yitirdi.