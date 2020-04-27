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    • Dünya
    • 27.04.2020 Gazete
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    ’de coronavirüs tehdidine karşı açık havada sınav yapıldı

    ’de bir kamu şirketi, Coronavirüs tehdidine karşı önlem olarak açık havada sınav yaptı. Yüzlerce kişinin girdiği sınavda sosyal mesafe kuralı uygulandı.

    Açık hava sınavı!
    Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip Coronavirüs'e (Covid-19) karşı 'de önlemler sürüyor. Ülkenin başkenti Seul'de bir kamu şirketi tarafından yapılmak istenen işe alım sınavı, Coronavirüs gölgesinde gerçekleşti.




    Önlem olarak açık havada düzenlenen sınav i yüzlerce kişi, maske takarak bir üniversitenin kampüsünde açık havada sınava girdi. Gerçekleştirilen sınavda sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlemlendi.



    Sınava katılanların ateşinin ölçüldüğü ve masa ve sandalyelerin dezenfekte edildiği belirtildi. Öte yandan, Güney Kore'de Covid-19 nedeniyle 242 kişi hayatını kaybetti.

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