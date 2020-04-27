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    • 27.04.2020 23:04
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    Darbeci Hafter'den küstah açıklama! 'yi yok saydı, kendini tek taraflı 'devlet başkanı' ilan etti

    Darbeci , Birleşmiş Milletler'in () garantörü olduğu "'nın hükmünü yitirdiğini ve kendisine bağlı silahlı grubun tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" iddia etti.

    Darbeci Hafter'den küstah açıklama

    'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri , Birleşmiş Milletler () himayesinde imzalanan "'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etti.

    Hafter, yayınladığı görüntülü mesajında, daha önce yaptığı çağrı üzerine kendi kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine işaret ederek, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" ileri sürdü.

    'TÜM ÜLKE KONTROL ALTINA ALINACAK' İDDİASI
    BM himayesinde Libyalı aktörlerce imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın "hükmünü yitirdiğini" savunan Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" iddia etti.

    Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

    DAHA ÖNCE DE YÖNETİME EL KOYDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
    Hafter ve siyasi müttefikleri, sahadaki girişimleriyle bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışmıştı. Son olarak Nisan 2019'da başkent Trablus'a saldırı emri veren ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

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