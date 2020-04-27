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    • Dünya
    • 28.04.2020 00:15
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    • 28.04.2020 00:19
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    koronavirüs sonrası "yeni normal" için yol haritasını açıkladı

    (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ''eski normale'' dönüş olmayacağını ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla yaratmak için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

    BM, Kovid-19 sonrası için yol haritasını açıkladı

    , salgın döneminde ekonomilerin toparlanabilmesi ve ın korunmasına yönelik yol haritasını açıkladı.

    "TARİHİ BİR EKONOMİK DURGUNLUĞA NEDEN OLDU"
    Kovid-19'un tarihi bir ekonomik durgunluk ve rekor seviyelere ulaşan iş kayıplarına neden olduğu belirtilen açıklamada, yaşanan insani krizden ise en fazla yoksul ülkelerin etkilendiğine işaret edildi.

    Kriz sonrası sosyal ve ekonomik iyileşme için olağanüstü uluslararası desteğe ve siyasi taahhütlere ihtiyaç duyulacağı vurgulanan açıklamada, "Toplumların ve ekonomilerin eski normalden daha iyi, daha sürdürülebilir, cinsiyet eşitliğinin olduğu ve karbon nötr bir yola ihtiyacı var." denildi.

    HÜKÜMETLER HAREKETE GEÇMELİ
    Eski normale dönüş olmayacağı ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ''Kriz sırasında ve sonrasında yapacağımız her şey, pandemi, iklim değişikliği ve karşılaştığımız diğer küresel zorluklar karşısında daha dirençli, daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlar inşa etmeye odaklı olmalı.'' şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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