Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığa karşı ilaç ve aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Salgının ABD'de en çok vurduğu bölge olan New York'ta, koronavirüs hastalarının tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor.
New York Post'un haberine göre Feinstein Klinik Araştırmalar Enstitüsü, koronavirüs hastalarında mide yanmasına iyi gelen ilaçla tedavi yöntemini test ettiklerini açıkladı. Mide ilaçlarının etken maddesi 'famotidine'nin Covid-19'a karşı önleyici etkisi olduğunu öne süren uzmanlar, bunu 150 kişilik hasta grubu üzerinde uygulamaya başladı.
Söz konusu tedavinin, sıtma ilacı hidroksiklorokin ile beraber hastalara uygulandığını belirten uzmanlar, çalışmanın henüz ilk aşamalarda olduğunu ve sonuçların en kısa sürede açıklanacağını ifade etti.
Araştırma ekibinden Dr. David Battinelli, Northwell's North Shore Üniversite Hastanesi, Long Island Yahudi Tıp Merkezi ve Lenox Hill Hastanesi'nde çalışmanın uygulandığını söyledi.
Batinelli, testlere 1250 hastanın katılmasını hedeflediklerini de ekledi.
Worldometers'ın verilerine göre 1 milyon vaka sınırına dayanan ABD'de 55 bin kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Dr. Kevin Tracey, "Tıp tarihinde bir hastalığı iyileştiren bir ilacın farklı bir hastalık üzerinde etkisi olduğunu çok gördük. Eğer famotidine işe yararsa, buradaki "eğer" kelimesine vurgu yapıyorum, bu ilacı geniş ölçekli kullanmak mümkün olabilir" dedi.
Tracey, "Bu ilaç yaygın, çok rahat erişilebiliyor ve ucuz. Fakat şu an hastanedeki denemelerimizde çok yüksek dozda ilaç veriyoruz. Şu an dürüst olmak gerekirse faydası var mı bilmiyoruz. Normalde alınan dozun 9 katını hastalara veriyoruz. Dolayısıyla eczaneye giderek bu ilaçtan almayın" dedi.