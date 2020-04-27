Worldometers'ın verilerine göre 1 milyon vaka sınırına dayanan ABD'de 55 bin kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Dr. Kevin Tracey, "Tıp tarihinde bir hastalığı iyileştiren bir ilacın farklı bir hastalık üzerinde etkisi olduğunu çok gördük. Eğer famotidine işe yararsa, buradaki "eğer" kelimesine vurgu yapıyorum, bu ilacı geniş ölçekli kullanmak mümkün olabilir" dedi.