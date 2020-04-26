ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde salgınla ilgili akıldışı bir açıklamada bulundu. Trump, "Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" diye konuştu. Bu öneri, bütün dünyada yankı buldu.

Tepki çeken bu açıklama, önceki gün basın toplantısında Trump'a soruldu. Yanıtı ise "Kinaye yaptım. Ciddi değildim" oldu. Trump'ın olay yaratan önerisinden sonra Amerikan Kimya Konseyi'nce yapılan yazılı açıklamada da "Dezenfektanlar, COVID- 19 gibi hiçbir enfeksiyon tedavisi için vücuda enjekte edilmemelidir. Bu tarz bir eylem, vücutta ciddi zararlara yol açabilir ve ölümcül olabilir" uyarısında bulunuldu. Başkan Trump'ın olay yaratan açıklamaları, sosyal medyada da alay konusu oldu.



Sosyal medya kullanıcıları, bu çizimle Trump'ı tiye aldı.

İşte o tepkilerden bazıları

1 MİLYONA YAKLAŞTI

ABD'DE Nisan ayının başında 214 bin 375 olan vaka sayısı, bugüne kadar 4 kattan fazla artarak 890 bini, 4 bin 839 olan ölü sayısı da 10 kattan fazla artarak 51 bini geçti. Beyaz Saray ekibi, tüm önlemlerin uygulanması durumunda dahi ölü sayısının 100 bini bulabileceği öngörüsünü, 60 bin seviyesine çekti. Ayrıca, ABD donanmasına ait USS Kidd destroyerindeki 18 denizcide dün Coronavirüs tespit edildi.