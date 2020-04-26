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    • 26.04.2020 13:25
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    Son dakika: 'da sevindiren gelişme! Ölü sayısı düşüyor

    Son dakika haberine göre 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 artarak 5 bin 710'a yükseldi. Bu rakam son günlerde İran'dan gelen en düşük ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

    İran'da sevindiren gelişme! Ölü sayısı düşüyor

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 60 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e yükseldi.

    İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 5 bin 710'a çıktığını belirterek, vaka sayısının da 1153 artarak 90 bin 481'e ulaştığı bilgisini verdi.

    Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 79'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 69 bin 657 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

    İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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