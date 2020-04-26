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    • 26.04.2020 18:17
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    • 26.04.2020 18:17
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    Son dakika: 'ta vakası belirlenen köy karantinaya alındı

    Son dakika haberine göre, 'ın Salahaddin kentinde 60 yaşındaki bir kadının yeni tip e (Kovid-19) yakalanması sonucu yaşadığı Abbasi köyü karantina altına alındı.

    Irak'ta bir köy karantinaya alındı

    'ın Salahaddin kentinde 60 yaşındaki bir kadının yeni tip e (Kovid-19) yakalanması sonucu yaşadığı Abbasi köyü karantina altına alındı.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasından yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından gelen 60 yaşındaki bir kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine yaşadığı Abbasi köyünün karantina altına alındığı belirtildi.

    Açıklamada, tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde sağlık ekiplerinin kesintisiz şekilde hasta ile temas eden vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdiği kaydedildi.

    Hasta kadının ziyaretine gelen ve temasta bulunanların tümünün sağlık merkezlerine sevk edileceği aktarıldı.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında Irak genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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