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    • 26.04.2020 20:50
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    Son dakika: 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 856'ya yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 725'i olmak üzere 28 bin 222 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    Fransa'da Kovid-19 bilançosu açıklandı

    ransa'da, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 856'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 385 artışla 191 bin 358'e ulaştı.

    Kovid-19 nedeniyle 4 bin 682'si olmak üzere 28 bin 217 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 318 artarak 44 bin 903'e çıktı.

    ÖLÜ SAYISINDA SON 5 HAFTAYA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI
    Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakım evlerinde 242 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 14 bin 202'ye ve yaşlı bakım evlerinde 8 bin 654'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 22 bin 856 oldu.

    Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 18 gündür düşmeye devam ediyor.

    Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında 5 haftaya göre düşüş yaşandı.

    Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

    9 BİN KİŞİ EVİNDE KOVİD-19 NEDENİYLE ÖLDÜ İDDİASI
    Aile hekimleri sendikası MG Fransa Başkanı Jacques Battistoni, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan evinde yaşamını yitirenlerin toplam ölü sayısına dahil edilmediğini belirterek, aile hekimleri ile yaptığı çalışma neticesinde ülke genelinde 9 bin kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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