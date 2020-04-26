İspanya'da koronavirüs ölümlerinde ve vaka sayılarında düşüş yaşanırken, Portekiz'de son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşanıyor. Son 24 saatte 472 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, toplamda vaka sayısı 23 bin 864 kişiye ulaştı.



Portekiz sınır komşusu İspanya'da koronavirüse bağlı ölümler düşüşe geçerken Portekiz'de vaka sayısında yükselme yaşandı. Bugün açıklanan veriler doğrultusunda ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 23 bin 864 olurken, virüse bağlı ölümler 903 olarak açıklandı.