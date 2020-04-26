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    • Dünya
    • 26.04.2020 09:34
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    • 26.04.2020 09:38
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    Japon basınından flaş iddia! lideri ta!

    Geçtiğimiz günlerde  Lideri 'un ameliyat geçirdiği ve ölüm tehlikesi altında olduğu öne sürülmüştü. basını ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un'un a girdiğini iddia etti. İddia, Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı.

    Kim Jong-un bitkisel hayatta!

    basınında nisan ayı başında lideri 'un, düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    Haberlere göre, Pekin'den, uzman ekip desteği istenildi. Ancak ekip gelmeden, Kim Jong-un'a kalp ameliyatı yapıldı.

    Ameliyatta, Jong-un'un kalıtsal obezitesi nedeniyle bir dizi komplikasyon yaşandığı öne sürüldü.

    Haberlere göre, ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un a girdi. İddia, Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı.

    36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, yaşam mücadelesi verdiği iddia ediliyor.

    NE OLMUŞTU?
    Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve ölüm tehlikesi altında olduğu öne sürülmüştü.

    CNN Internatıonal'ın Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Kim Jong-un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

    Bir başka Amerikalı yetkili ise, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili kaygıların doğru olduğunu ancak şiddetinin bilinmediğini ifade etmişti. Kim'in, son olarak dört gün önce bir hükümet toplantısında görüldüğünün altı çizilirken, merkezli 'Daily NK' adlı gazete, 36 yaşındaki liderin aşırı sigara içme, obezite ve fazla çalışma nedeniyle tedavi altına alındığını yazmıştı.

    Haberler Dünya Japon basınından flaş iddia! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bitkisel hayatta!
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