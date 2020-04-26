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    • Dünya
    • 26.04.2020 15:44
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    • 26.04.2020 15:47
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    'den flaş Vuhan çağrısı! ün yayıldığı iddia edilen laboratuvarı...

    salgınını dünyaya geç haber vermesi nedeniyle 'i sorumlu tutan 'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Vuhan kentinde bulunan ve koronavirüsün ilk çıkış noktası olduğu iddia edilen laboratuvarlarda inceleme başlatılması ve Çin'den bu konuda iş birliğine gitmesi talebinde bulundu.

    ABD'den flaş çağrı! Koronanın yayıldığı iddia edilen laboratuvarı...

    'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, yeni tip (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki laboratuvarlarda inceleme başlatılması ve Çin'den bu konuda iş birliğine gitmesi talebinde bulundu.

    Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Graham, Çin'in ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en az 53 bin kişiden ve işsiz 26 milyon kişiden sorumlu olduğunu belirterek, Çin eğer şimdiki tutumunu sergilemeye devam ederse, bu ülkeye yönelik yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi.

    Graham, Çin'de insanların inancı ya da dini nedeniyle cezaevlerine konulduğunu ve tarihte dünyayı bu kadar çok zarara uğratan başka bir ülke olmadığını savundu.

    Vuhan'daki laboratuvarların incelenmesi için Çin'in müfettişlerle iş birliğine gitmesi gerektiğini ifade eden Graham, Vuhan'daki yarasa, maymun ve egzotik hayvanların satıldığı pazarların kapatılmasının önemine işaret etti.

    Graham, Avrupa Birliği'nin Çin konusunda zayıf olduğunu ve hiçbir şey yapmadığını söyledi.

    Kendilerinin yapacak bazı şeyleri olduğunu kaydeden Graham, Çin davranışlarını değiştirene ve müfettişlerle iş birliği yapana kadar Çin'den seyahatlerin durdurulması, Çin'den ABD'deki üniversitelerde okumak için gelecek öğrencilere izin verilmemesi, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesinin yasaklanması ve Çinli şirketlerin ABD'de doğrudan yatırım yapmalarına izin verilmemesi gibi yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.

    Çin'in ABD ekonomisine verdiği zararın çok büyük olduğuna işaret eden Graham, Çin'in bunun bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı.

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