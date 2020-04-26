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    • 27.04.2020 00:01
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    Başkanı ’tan Macron’a 'koronavirüs' telefonu

    Başkanı , Emmanuel Macron ile telefonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi görüştü. , konuyla ilgili "Başkan Trump ve , () yapısında reform yapılması konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.

    Trump’tan Macron’a Kovid-19 telefonu

    Başkanı , Emmanuel Macron ile telefonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi görüştü.

    , konuyla ilgili açıklamasında, telefonda görüşen iki liderin Kovid-19 salgını ile mücadelenin yanı sıra küresel ekonominin ve iş yerlerinin yeniden açılmasına yönelik çabaları ele aldıklarını belirtti.

    Deere, şunları kaydetti:

    "İki lider Birleşmiş Milletlerin () salgınla mücadelesini değerlendirmek üzere en yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ile toplantı yapmayı umut ettiklerini dile getirdi. Başkan Trump ve , () yapısında reform yapılması konusunda mutabık kaldı."

    Deere, Trump ile Macron'un bölgesel konuları da ele aldığı bilgisini paylaştı.

    Trump, salgına ilişkin yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle DSÖ'yü, "'in oyuncağı" olmakla suçlamıştı.

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