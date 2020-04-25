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    • Dünya
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    • 25.04.2020 09:05
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    : Tunus ve 'da Kovid-19 vaka sayıları arttı

    haberi... virüs dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Yeni tip (Kovid-19) vakaları Tunus'ta 922'ye, 'da 61'e yükseldi.

    2 ülkede daha vaka sayıları arttı

    Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki toplam nın 922'ye yükseldiği belirtildi.

    Yeni can kaybının yaşanmadığının aktarıldığı açıklamada, 20 kişinin durumunun kritik olduğu, şu ana kadar 194 kişinin iyileştiği bilgisi yer aldı.

    Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 38 olarak açıklanmıştı.

    LİBYA
    'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi de ülkede son 24 saatte 1 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 61'e yükseldiğini açıkladı.

    Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 hastanın da iyileştiği kaydedildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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