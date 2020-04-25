İngiliz Times gazetesine konuşan dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates, "En büyük kâbusum gerçek oldu" diye konuştu.

Bill Gates, bulunacak koronavirüs aşısının fabrikalarda milyarlarca dozda üretilmesi için fon sağlayacağını açıkladı.





BBC Türkçe'de yer alan haberde Gates, salgının gelişmekte olan ülkelerde daha ağır sonuçları olacağından çekindiğini ve salgınla yeryüzünde görülen eşitsizliğin daha çok perçinlendiğini söyledi.

Virüsle mücadelede siyasetin değil bilimin büyük rol oynayacağını vurgulayan Gates, Dünya Sağlık Örgütü'ne en fazla finansman sağlayan kişilerden.

KOMPLO TEORİLERİNİN MERKEZİNDE

Son günlerde dünya çapında konuşulan birçok komplo teorisinde corona virüsü salgınını Bill Gates'in başlattığı öne sürülüyordu.