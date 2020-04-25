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    • Dünya
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    • 25.04.2020 18:02
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    'un kurucusu 'ten virüs açıklaması: "En büyük kâbusum gerçek oldu"

    Son dakika haberi... 'un kurucusu ve Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı , virüs (corona virüs) salgınını "dünya savaşına" benzetti. Bill Gates, "Salgının dünya savaşından tek farkı, hepimizin aynı cephede olması" dedi. Bill Gates ayrıca, "En büyük kâbusum gerçek oldu" diye konuştu. Bill Gates, son zamanlar e ilişkin ortaya atılan birçok komplo teorisinin merkezinde yer alıyordu...

    En büyük kâbusum gerçek oldu

    İngiliz Times gazetesine konuşan dünyanın en zengin ikinci kişisi olan , "En büyük kâbusum gerçek oldu" diye konuştu.

    Bill Gates, bulunacak virüs aşısının fabrikalarda milyarlarca dozda üretilmesi için fon sağlayacağını açıkladı.

    BBC Türkçe'de yer alan haberde Gates, salgının gelişmekte olan ülkelerde daha ağır sonuçları olacağından çekindiğini ve salgınla yeryüzünde görülen eşitsizliğin daha çok perçinlendiğini söyledi.

    Virüsle mücadelede siyasetin değil bilimin büyük rol oynayacağını vurgulayan Gates, Dünya Sağlık Örgütü'ne en fazla finansman sağlayan kişilerden.

    KOMPLO TEORİLERİNİN MERKEZİNDE
    Son günlerde dünya çapında konuşulan birçok komplo teorisinde corona virüsü salgınını Bill Gates'in başlattığı öne sürülüyordu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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