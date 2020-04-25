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    • Dünya
    • 25.04.2020 Gazete
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    'in 43 milyon dolarlık karantina malikanesinin içinde yok yok!

    Coronavirüs ortaya çıktığından beri adından sık sık söz edilen , eşi ile birlikte 43 milyon dolarlık karantina malikanesine kapandı. Lüks evin görüntüleri ortaya çıktı...



    ABD     merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini ABD'nin California eyaletinde yer alan okyanus kıyısındaki 43 milyon dolar değerindeki malikanesine kapattı.



    Gates'in karantina sürecine girdiği lüks evi ilk kez görüntüledi. 5 bin 800 metrekarelik malikanede bir sera, bir aile konutu ve 2 adet misafir evi yer alıyor. Mülkte aynı zamanda 10 kişilik bir jakuzi, ev sineması, cam havuz ve tenis kortu da bulunuyor.



    Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınını Bill Gates'in yaratmış olabileceğini öne sürmüştü.


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