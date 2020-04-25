ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini ABD'nin California eyaletinde yer alan okyanus kıyısındaki 43 milyon dolar değerindeki malikanesine kapattı.
Gates'in karantina sürecine girdiği lüks evi ilk kez görüntüledi. 5 bin 800 metrekarelik malikanede bir sera, bir aile konutu ve 2 adet misafir evi yer alıyor. Mülkte aynı zamanda 10 kişilik bir jakuzi, ev sineması, cam havuz ve tenis kortu da bulunuyor.