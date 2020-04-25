



Gates'in karantina sürecine girdiği lüks evi ilk kez görüntüledi. 5 bin 800 metrekarelik malikanede bir sera, bir aile konutu ve 2 adet misafir evi yer alıyor. Mülkte aynı zamanda 10 kişilik bir jakuzi, ev sineması, cam havuz ve tenis kortu da bulunuyor.