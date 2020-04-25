Coronavirüs'ün merkez üssü haline gelen ABD'de sular durulmuyor. Başkan Donald Trump'ın açıklamaları büyük tepki çekti. Trump, günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran ise virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin bir sunum yaptı. Trump'tan ilginç bir öneri geldi. Trump, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Pek dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" dedi. Byran ise Trump'ın bu önerisinin mümkün olmadığını söyledi.
BAKIMEVİNDE DRAM 10 BİN ÖLÜ!
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde kalan 10 bin 217 kişi, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar, bu kadar çok ölümün nedeninin test yetersizliği olduğunu belirtti.
886 bin 709 vakanın bulunduğu ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 243 olarak açıklandı.
BAKIMEVİNDE DRAM 10 BİN ÖLÜ!
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde kalan 10 bin 217 kişi, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar, bu kadar çok ölümün nedeninin test yetersizliği olduğunu belirtti.
886 bin 709 vakanın bulunduğu ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 243 olarak açıklandı.