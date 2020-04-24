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    • Dünya
    • 24.04.2020 16:17
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    • 24.04.2020 16:31
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    'dan 'ye büyük destek! "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladılar

    'dan 'ye ile ilgili destek geldi. Ukrayna, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklayarak, yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.

    Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük destek

    parlamentosuna son 10 yılda sözde Ermeni Tasarısı'nın kabulü için birçok tasarı sunuldu. Ukrayna yönetimi ise sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladığını duyarak, son noktayı koydu.

    TÜRKİYE'YE KRİTİK DESTEK
    Ukrayna'nın yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin 'yi "soykırım" ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi.

    Rusya Araştırma Enstitisü'nün haberine göre; Devlet Başkanı Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı ve yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.

    ABD'NİN SKANDAL KARARI
    ABD Senatosu, Aralık ayında nı sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.

    Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

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