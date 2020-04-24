'LÜTFEN HERKES BUNU CİDDİYE ALSIN'

Dr. Vechorko şöyle devam etti: "Lütfen şehri ele geçiren bu salgını herkes ciddiye alsın. Kendinizi kontrol edin ve gerektiğinde medikal yardıma başvurun. Eğer solunum cihazına bağlanmak istemiyorsanız kendi tedavi yönteminizi bulmaya çalışmayın."