İspanya ve İran'da sevindiren koronavirüs bilançosu

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 5 bin 574'e yükseldi. Öte yandan İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artışla 22 bin 524'e çıktı.

İRAN'DA SON 24 SAATTE SADECE 93 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 5 bin 574'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1168 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 574'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 88 bin 194'e ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 121'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 66 bin 596 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 399 bin 927 olduğunu sözlerine ekledi.

İSPANYA'DA SEVİNDİREN GELİŞME!

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak toplamda 22 bin 524'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 440 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artışın bugün 367'ye düştüğü görüldü.

Bu rakam 21 Mart'tan (324 ölü) bu yana Kovid-19 kaynaklı ölümlerde en düşük artış olarak dikkati çekti.

Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 22 bin 524'e yükseldiğini bildirdi.

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 6 bin 740 artışla toplamda 219 bin 764 oldu.

Kovid-19'u yenen hasta sayısının da 92 bin 355'e çıktığı açıklandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta başlattığı olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatmıştı. İlk aşamada 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veren hükümet, mayıs ortasından itibaren olağanüstü hali biraz daha gevşetmeyi planlıyor.